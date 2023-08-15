Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения

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Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.
«Известия» сообщают, что по решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.
На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.
Заседание отложено до ноября.
Гуф и Юлия Королева заключили брак в декабре 2021 года. У пары есть дочь Тина. Для рэпера это второй брак. До этого с 2008 по 2013 год он был женат на блогере Айзе Анохиной, которая родила ему сына Сами. Пара рассталась в 2014 году.
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На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.
Гуф и Юлия Королева заключили брак в декабре 2021 года. У пары есть дочь Тина. Для рэпера это второй брак. До этого с 2008 по 2013 год он был женат на блогере Айзе Анохиной, которая родила ему сына Сами. Пара рассталась в 2014 году.
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Мария Фирсова