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Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения

15 августа 2023, 17:00

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.
«Известия» сообщают, что по решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.

На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.


Заседание отложено до ноября.

Гуф и Юлия Королева заключили брак в декабре 2021 года. У пары есть дочь Тина. Для рэпера это второй брак. До этого с 2008 по 2013 год он был женат на блогере Айзе Анохиной, которая родила ему сына Сами. Пара рассталась в 2014 году.

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Актриса Марго Робби заработает $50 млн за роль в фильме «Барби»
15 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/fieldwork

Американская актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль в картине режиссера Греты Гервиг «Барби», сможет заработать благодаря рекордным сборам фильма около $50 млн.
Такие данные приводит издание Variety, ссылаясь на свои источники. Сумма сложится из гонорара за съёмки в картине и процента с кассовых сборов, которые уже перевалили за $1 млрд.

Сообщается, что Марго Робби принимала участие в продюсировании картины через собственную компанию LuckyChap Entertainment.
 
Премьера «Барби» стартовала 19 июля. За первые выходные фильму удалось собрать $356 млн. Фильм о побеге Барби из кукольной страны стал самым кассовым в 2023 году.
 
Марго Робби два раза номинировали на премию «Оскар» за фильмы «Я, Тоня» и «Скандал». Мировую известность актриса приобрела после выхода фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо.

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#кино
#актриса
#деньги
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37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца
15 августа 2023, 10:16

Фото:istockphoto/netrun78

Американская актриса Эшли Олсен родила сына.
TMZ пишет, что 37-летняя актриса и её муж Луи Эйснер стали родителями. Мальчика назвали Отто. Пара никак не прокомментировала событие.
 
В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.

Ранее сообщалось, что барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.

В мае 2022 года певица и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.

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#роды
#актриса
#беременные женщины
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Машков заявил, что презирает уехавших из России артистов
Народный артист Машков заявил о презрении к уехавшим из России артистам
15 августа 2023, 02:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народный артист России Владимир Машков в ходе беседы с «АиФ» рассказал о своем отношении к артистам, уехавшим их РФ.
«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — цитирует издание слова Машкова.

Он добавил, что, используя слово «презрение», вовсе не отворачивается от покинувших страну знаменитостей.

«Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — пояснил народный артист.

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Актриса «Иронии судьбы» Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой

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Лада Дэнс начала получать угрозы после серьёзной аварии
#артист
#россия
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Актриса Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
Актриса «Иронии судьбы» Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
14 августа 2023, 23:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российская актриса Валентина Талызина в ходе интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой. Ранее они были коллегами по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!».
«Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в «Иронии судьбы». И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — высказалась Талызина.

Актриса добавила, что режиссер Эльдар Рязанов предложил Ахеджаковой исполнить роль гадалки в своей последней картине «Андерсен. Жизнь без любви», но по итогу полностью вырезал отснятые кадры.

По словам Талызиной, их отношения с Лией Ахеджаковой не сложились со студенческих времен в ГИТИСе. Девушки жили в одном общежитии, при этом собеседница канала уверена, что Ахеджакова ее сразу не полюбила.

«Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время «катила бочку» на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и зависть», — поделилась актриса.

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#общежитие
#режиссёр
#кадры
#актриса
#россия
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Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
14 августа 2023, 19:19

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

42-летний Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.

Теперь данным вопросом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. 

Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица Лада Дэнс начала получать сообщения с угрозами. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Сообщается, что в социальных сетях Дэнс получила от неизвестного угрозы ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.

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#кража
#адвокат
#певица
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#музыкант
#смерть
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Лада Дэнс начала получать угрозы после серьёзной аварии
14 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Anton Novikov

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица Лада Дэнс начала получать сообщения с угрозами.
Об этом Сергей Жорин заявил «Пятому каналу».
 
«Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», —сказал Жорин и добавил, что Дэнс также угрожали по телефону.
Концертный директор певицы Сергей Пудовкин готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Сообщается, что в социальных сетях Дэнс получила от неизвестного угрозы ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.
 
5 августа произошло ДТП с участием трёх машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В аварии пострадали четверо: 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами рёбер и позвонков, женщине диагностировали перелом ребра, второй пострадавшей — челюсти. Лада Дэнс по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией. У певицы диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью. 

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#певица
#дтп
#авария
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Умер 50-летний рэпер Magoo
14 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/LesByerley

Американский хип-хоп-исполнитель Мелвин Барклифф (Magoo), сотрудничавший с обладателем премии «Грэмми» рэпером Тимбалэндом, скончался в возрасте 50 лет.
«Не могу поверить в это, покойся с миром, Magoo», — написал рэпер Digital Black в одной из социальных сетей. Свой пост артист сопроводил фотографией альбома 1997 года Welcome to Our World, записанный Тимбалэндом в дуэте с Magoo.
Причины смерти рэпера не сообщают.
 
Музыкальная карьера Magoo началась в 1990-е годы. Вместе с Тимбалэндом он записал три альбома. Также рэпер сотрудничал с Мисси Эллиот и Ginuwine.

Ранее 45-летний музыкант Big Pokey был госпитализирован после концерта и скончался в больнице

Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию. Big Pokey умер в больнице.

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#рэп
#артист
#музыка
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Певица МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости
14 августа 2023, 10:40

Фото: istockphoto/francescoch

Певица МакSим вышла из рехаба, где лечилась от алкогольной зависимости.
«СтарХит» пишет, что артистка сравнивает практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек пьёт, когда наваливаются проблемы, чтобы забыть о них до завтра.

«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять всё», — рассказала МакSим. 
МакSим отметила, что вместе с ней в рехабе лечились другие знаменитости, «которых знают все». По её словам, она видела и тех известных людей, которые уже лишились всего.

«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — заявила МакSим.
13 июля МакSим призналась в алкоголизме. Певица рассказала, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастроли и пыталась поддерживать себя алкоголем. Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений.

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#алкоголизм
#алкоголь
#певица
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NEA: Греческая певица Николау умерла после падения с лестницы
13 августа 2023, 20:08

Фото: istockphoto/inga

Известная греческая певица и актриса Лизета Николау скончалась в реанимации частной клиники в Пирее. Несколько дней назад она оступилась и упала с лестницы в кафетерии, сильно ударившись головой.
Официант позвонил по номеру, который был последним в списке звонков 76-летней Николау. Затем уже абонент перезвонил ее сыну Александру. Певицу доставили в частную клинику. Врачи диагностировали у нее гематому мозга. Артистку поместили в реанимацию, ей провели инкубацию трахеи. Однако никакие процедуры уже не помогли — Лизета Николау скончалась.

Появилась на свет урожденная Элизабет Катикариду в Салониках в семье понтийских беженцев в 1951 году. Как певица она дебютировала на сцене в 1970 году, как актриса — в 1984. В середине 70-х годов вышел ее первый сольный альбом, песни для которого писали ведущие греческие композиторы.

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