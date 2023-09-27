Живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба

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31-летний Никита Пресняков с осени 2022 года живет в США и записывает альбомы со своей группой Multiverse, а также снимает клипы для местных звезд. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По информации издания, Пресняков ищет другие способы заработка. Сообщается, что он предлагает всем желающим эксклюзивный контент, который входит в платную подписку на его странице в запрещенной в РФ социальной сети.
Отмечается, что изначально стоимость подписки составляла 409 рублей, однако теперь Пресняков снизил цену до 189 рублей с возможностью в любой момент отменить подписку.
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«За деньги музыкант обещает давать «бейдж подписчика», показывать «закулисье» и гарантирует возможность спросить его «о чем угодно». Образно говоря, он вынужден торговать собой, за деньги рассказывая про свою жизнь», — пишет «Утро.Ру».
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Екатерина Коршунова