Журналисты узнали, что входит в райдер рэпера Басты

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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) указал в райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты, пишет «СтарХит».
В номере обязательно должны быть груши, клюква, голубика, авокадо, орехи, хлеб, несколько видов молока, печеная тыква и сосиски. Алкоголя в райдере нет. Также в список необходимого входят зарядки, салфетки и другие предметы первой необходимости.
Летать артист предпочитает бизнес-классом, жить в номере класса «люкс» и передвигаться до места назначения на Mercedes Maybach S-класса.
В гримерке должны быть шашлык, гречка, овощи, минералка и шоколад. Стоимость частного выступления Вакуленко оценивается в 10 млн рублей.
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Мария Фирсова