Звезда Comedy Woman пожаловалась на трудности материнства

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Российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о трудностях материнства, с которыми ей пришлось столкнуться с третьим ребенком.
«Уже неделю продолжаются "зубы". Неделю ребенок истошно плачет, истерит, не слезает с рук, изгибается, практически не ест», — в слезах рассказала Медведева в своем Instagram*.
Она также считает, что вопросы к девушкам старше 25 лет об отсутствии детей не являются оскорблением. Она объяснила, что люди, задающие такие вопросы, «просто знают чуть больше» о материнстве. Отметив, что в 20 лет намного легче даются бессонные ночи, чем в 40.
Напомним, Медведева родила третьего ребенка в июле 2022 года.
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Элина Позднякова