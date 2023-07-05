Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии

Фото: iStock/mizar_21984
Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».
Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».
Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».
Читайте также:
Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей
Россиян лишат пенсии из-за переезда в другую страну
У следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию
Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».
Читайте также:
Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей
Россиян лишат пенсии из-за переезда в другую страну
У следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию
Екатерина Коршунова