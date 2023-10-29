Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома

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Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.
Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).
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