Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.