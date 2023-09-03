Звезда сериала «Мухтар» Носик впервые стал отцом

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Актер Александр Носик рассказал, что у него родилась дочь.
Имя девочки неизвестно. Александр Носик заявил, что больше не будет никаких подробностей. Актёр признался, что очень счастлив.
Актёр был женат дважды. Его первой женой была юрист Ольга фон Зингер. Пара развелась в 2017 году. О второй супруге артиста ничего неизвестно.
Александр Носик обрёл популярность благодаря роли Артёма Колосова в сериале «Возвращение Мухтара». Фильмография артиста насчитывает более 50 ролей.
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«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!» — сообщил в своём блоге Александр Носик.
Александр Носик обрёл популярность благодаря роли Артёма Колосова в сериале «Возвращение Мухтара». Фильмография артиста насчитывает более 50 ролей.
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