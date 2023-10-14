Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера

Фото: iStock/Kirk Wester
Звезда сериала «Офис» Минди Калинг купила роскошный дом в США у российского миллиардера, сообщило издание Robb Report.
Актриса приобрела резиденцию в Беверли-Хиллз за 15 миллионов долларов (примерно 1,46 миллиарда рублей). Продавцом недвижимости выступил предприниматель Сергей Саркисов. Начальная цена объекта при продаже в начале 2023 года составляла немногим менее 17 миллионов долларов, но затем он согласился предоставить существенную скидку. Сам миллиардер приобрел этот дом в 2017 году за 16,2 миллиона долларов.
Двухэтажный особняк, построенный из кирпича в начале 1950-х годов, включает в себя шесть спален и столько же ванных комнат, общей площадью около 557,4 квадратных метра. Однако существует вероятность того, что этот дом будет снесен, и на его месте будет возведен более просторный дом, площадью близкой к 1,4 тысячам «квадратов».
На участке площадью 0,4 гектара расположены теннисный корт и бассейн. Новой соседкой Минди Калинг стала певица Тейлор Свифт.
Читайте также:
Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля
Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги
В Узбекистане с подозрением на инфаракт госпитализировали голливудскую звезду
Двухэтажный особняк, построенный из кирпича в начале 1950-х годов, включает в себя шесть спален и столько же ванных комнат, общей площадью около 557,4 квадратных метра. Однако существует вероятность того, что этот дом будет снесен, и на его месте будет возведен более просторный дом, площадью близкой к 1,4 тысячам «квадратов».
Читайте также:
Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля
Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги
В Узбекистане с подозрением на инфаракт госпитализировали голливудскую звезду
Артем Кузьмин