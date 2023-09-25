Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала

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Российский актер Анатолий Васильев рассказал о коллегах на съемочной площадке сериала «Сваты». По словам Васильева, актеры ведут себя совершенно иначе в реальной жизни.
Анатолий Васильев в беседе с изданием «Аргументы и Факты» поделился подробностями своей жизни. По словам актера, он решил покинуть проект по причине отсутствия «глубины» и потому что ему просто надоело.
Артист не хотел быть участником произведения, за котором зрители просто коротают время. Коллеги Анатолия относились к этому проще и не планировали покидать проект. Васильев устал от неуважения и решил покинуть сериал перед началом съемок пятого сезона. Про коллег на съемочной площадке Васильев говорил сдержанно, называв их талантливыми актерами. Но он поделился негативным впечатлением на примере знакомства с Людмилой Артемьевой.
«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я это вообще ненавижу. Каждый раз не мог понять: такой ее ответ — откуда он, почему? Что там не любить в нашем народе?» – рассказал Васильев.
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