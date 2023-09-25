Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала

Итальянская звезда кино Софи Лорен, которая отметила свое 89-летие в среду, была госпитализирована после несчастного случая в ее доме в Женеве. Информацию об этом предоставил ресторан Sophia Loren в городе Бари, который планировалось открыть с участием актрисы 26 сентября.