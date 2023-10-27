Звезда «Универа» покинула Россию

Фото: iStock/Kirk Fisher
Российская актриса Мария Кожевникова, ставшая популярной благодаря сериалу «Универ», покинула Россию вместе с мужем и четырьмя детьми. Об этом звезда сообщила в Instagram*.
Кожевникова выложила пост, где под фотографией с пляжа написала, что её семья захотела «продлить лето».
Конкретное местонахождение актриса раскрывать не стала. По мнению подписчиков, она отдыхает в ОАЭ или Турции.
Читайте также:
Журналисты узнали, что входит в райдер рэпера Басты
У журналиста Уткина диагностировали атеросклероз из-за лишнего веса
Тур Макаревича* по Центральной Азии оказался под угрозой из-за поддержки Израиля
*запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
«А мы отправились в наше первое путешествие! Решили искупать в соленой водичке малыша и получить витаминку D. А старшие тут же в футбольном лагере», — говорится в публикации.
Читайте также:
Журналисты узнали, что входит в райдер рэпера Басты
У журналиста Уткина диагностировали атеросклероз из-за лишнего веса
Тур Макаревича* по Центральной Азии оказался под угрозой из-за поддержки Израиля
*запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Диана Аванесян