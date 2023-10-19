Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага

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Финскому рэперу Käärijä угрожают после того, как во время концерта он выбросил со сцены украинский флаг. Об этом сообщает Iltalehti.
Уточняется, что во время выступления артиста на эстонской площадке, из зала на сцену кто-то бросил флаг Украины. Рэпер отреагировал словами «Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты вообще это сделал?» и отбросил флаг обратно в зрительный зал.
После этого, видеозапись инцидента разлетелась по соцсетям, вызвав негодование со стороны украинцев, после чего рэперу начали поступать угрозы.
Он заявил, что любит эту страну и уважает её жителей, а теперь он должен извиниться. Но не может этого сделать, поскольку именно от этих жителей и поступают сообщения с угрозами убийства.
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После этого, видеозапись инцидента разлетелась по соцсетям, вызвав негодование со стороны украинцев, после чего рэперу начали поступать угрозы.
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Анастасия Чинкова