Звезде «Карточного домика» Дженсену диагностировали четвертую стадию рака

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Актёр Эрик Дженсен пережил аневризму головного мозга, а сейчас ему диагностировали рак.
У актера Эрика Дженсена диагностировали рак четвертой стадии, пишет NME, ссылаясь на семью артиста.
Рак уже метастазировал в печень. Но, по мнению врачей, у актёра есть шанс побороть болезнь. Он пройдёт курс химиотерапии, а потом сделает две операции.
Семья актёра надеется собрать $300 тысяч, чтобы «пережить следующий год, оплатить лечение, сохранить дом и поддержать хоть какую-то стабильность» в жизни супруги Дженсена Джессики и 13-летней дочери Сэди.
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«Чудом пережившему аневризму головного мозга всего полтора года назад, нашему любимому Эрику только что диагностировали колоректальный рак IV стадии», — сказано в сообщении.
Семья актёра надеется собрать $300 тысяч, чтобы «пережить следующий год, оплатить лечение, сохранить дом и поддержать хоть какую-то стабильность» в жизни супруги Дженсена Джессики и 13-летней дочери Сэди.
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Мария Фирсова