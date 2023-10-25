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Звезде «Карточного домика» Дженсену диагностировали четвертую стадию рака

25 октября 2023, 18:38
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

Актёр Эрик Дженсен пережил аневризму головного мозга, а сейчас ему диагностировали рак.
У актера Эрика Дженсена диагностировали рак четвертой стадии, пишет NME, ссылаясь на семью артиста.

«Чудом пережившему аневризму головного мозга всего полтора года назад, нашему любимому Эрику только что диагностировали колоректальный рак IV стадии», — сказано в сообщении.

Рак уже метастазировал в печень. Но, по мнению врачей, у актёра есть шанс побороть болезнь. Он пройдёт курс химиотерапии, а потом сделает две операции.

Семья актёра надеется собрать $300 тысяч, чтобы «пережить следующий год, оплатить лечение, сохранить дом и поддержать хоть какую-то стабильность» в жизни супруги Дженсена Джессики и 13-летней дочери Сэди.

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#рак
#актёр
#новости
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Музыкант Noize MC* продолжает продавать своё российское имущество
Noize MC* продал свой внедорожник Toyota RAV 4
27 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Покинувший Россию музыкант Noize MC* продал свой внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иван Алексеев* (настоящее имя исполнителя) продал свой автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 млн рублей. По информации SHOT, машину приобрёл фотограф из Магадана, который теперь путешествует на ней по России.

Напомним, что Noize MC* переехал в Литву в 2021 году, после того, как СК РФ начал проверку его композиций на наличие пропаганды негативного отношения к полицейским, а также на попытки реабилитации нацизма. 

После отъезда из России музыкант начал продавать оставшееся имущество. Сначала он продал бизнес, затем через посредников начал распродавать мерч. Российские общественники были возмущены этим, поэтому потребовали запретить продажу продукции исполнителя, а уже купивших её россиян проверить на финансирование ВСУ.

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Канделаки: «Музыка сегодня нуждается в перезагрузке»
27 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto.com/cookelma

Директор телеканала Тина Канделаки ТНТ объявила о запуске шоу «Новая Фабрика звёзд», кастинги на который уже начались. Она отметила важность возвращения проекта на телеэкраны.
«Музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные фильмы-биографии хотят снимать про «Иванушек», «Кино» и «Руки Вверх!», так как за последние годы других глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти. Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой работают лучшие музыканты страны», — приводит «Вечерняя Москва» слова Канделаки.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ в нынешнем телевизионном сезоне запустит легендарное телешоу «Фабрика звёзд» в обновленном формате.

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#телевидение
#артист
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Макаревич* переписал все российское имущество на сестру и сына
27 октября 2023, 16:33

Фото: iStock/simpson33

Сбежавший из России рок-музыкант Андрей Макаревич* избавился от последнего имущества, которое принадлежало ему на территории РФ, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Долю в квартире на Ленинском проспекте музыкант переписал на своего сына - актера Ивана Макаревича. 1/3 жилплощади в элитном столичном доме принадлежит матери рокера и его бывшей жене, а остальными 2/3 теперь владеет его сын. 

Роскошный же особняк в посёлке «Павлово» Истринского района Макаревич* переписал на родную сестру - 61-летнюю танцовщицу Наталью Макаревич.

Напомним, в 2022 году лидер группы «Машина времени» перебрался в Израиль. В сентябре 2022 года музыканта внесли в реестр иностранных агентов за «осуществление политической деятельности». 

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В Москве могут установить мемориальную доску Петру Мамонову
27 октября 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/La_Corivo

В Москве на доме, где родился и жил основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов, может появиться мемориальная доска в честь него.
Так на инициативу близких артиста откликнулся Патриарх Русской православной церкви Кирилл и направил на адрес мэра Москвы Сергея Собянина соответствующее обращение.

Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-служба Московского патриархата, глава РПЦ отметил заслуги актёра и музыканта в «укреплении традиционных основ в жизни народа». Он добавил, что установка памятной таблички способствует сохранению памяти о Мамонове, данью уважения к нему, а также добрым примером в его лице для соотечественников.

А вот актриса Чулпан Хаматова, ранее уехавшая из России, для россиян примером вряд ли станет. Звезду на Аллее славы в Ульяновской области некогда любимой россиянами актрисы решили демонтировать, и, как пишет utro.ru, наши сограждане в соцсетях активно поддерживают такую инициативу.

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#мемориал
#шоу-бизнес
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Подруга Пугачевой рассказала о тайной связи певицы с Россией
«МК»: Подруга Пугачевой Аксенова заявила, что артистка не потеряла связь с РФ
27 октября 2023, 09:35

Фото: istock / macky_ch

Портниха Любовь Аксенова, называющая себя старой подругой Аллы Пугачевой, рассказала «Московскому комсомольцу» о настроении артистки и ее связях с Россией.
Аксенова заявила, что певица не рассказывает о своих действиях и местоположении, так как «любителей поживиться на ней очень много». При этом, певица не забывает о родине и продолжает поддерживать связь с оставшимися в России друзьями и родственниками.

«Я общаюсь с теми, кто с ней разговаривал. Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — заявила Аксенова.
Она также призывала фанатов Пугачевой чаще показывать сою любовь к артистке, так как это может помочь поменять решение Аллы жить далеко от РФ. 

Ранее член комитета Госдумы Евгений Фёдоров предрёк печальный исход Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой. Депутат считает, что артисты лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.
#дети
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#артист
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Звезда «Универа» покинула Россию
Звезда «Универа» Мария Кожевникова улетела из России
27 октября 2023, 06:32

Фото: iStock/Kirk Fisher

Российская актриса Мария Кожевникова, ставшая популярной благодаря сериалу «Универ», покинула Россию вместе с мужем и четырьмя детьми. Об этом звезда сообщила в Instagram*.
Кожевникова выложила пост, где под фотографией с пляжа написала, что её семья захотела «продлить лето».

«А мы отправились в наше первое путешествие! Решили искупать в соленой водичке малыша и получить витаминку D. А старшие тут же в футбольном лагере», — говорится в публикации.

Конкретное местонахождение актриса раскрывать не стала. По мнению подписчиков, она отдыхает в ОАЭ или Турции.

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*запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
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#соцсеть
#рф
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Журналисты узнали, что входит в райдер рэпера Басты
В райдер Басты входят 60 сосисок и авокадо
26 октября 2023, 17:40

Фото: istockphoto/Milan Krasula

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) указал в райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты, пишет «СтарХит».
В номере обязательно должны быть груши, клюква, голубика, авокадо, орехи, хлеб, несколько видов молока, печеная тыква и сосиски. Алкоголя в райдере нет. Также в список необходимого входят зарядки, салфетки и другие предметы первой необходимости.
 
Летать артист предпочитает бизнес-классом, жить в номере класса «люкс» и передвигаться до места назначения на Mercedes Maybach S-класса.
 
В гримерке должны быть шашлык, гречка, овощи, минералка и шоколад. Стоимость частного выступления Вакуленко оценивается в 10 млн рублей.

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#шоу-бизнес
#концерт
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У журналиста Уткина диагностировали атеросклероз из-за лишнего веса
26 октября 2023, 11:46

Фото: istockphoto/upixa

Вес 51-летнего Василия Уткина перевалил за 200 кг, медики рекомендуют экстренно садиться на диету.
Mash пишет, что из-за проблем с лишним весом спортивный журналист Василий Уткин получил осложнения сердечно-сосудистой системы. Ему диагностировали повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах. В одном из роликов на YouTube Василий Уткин признался, что сбросил за свою жизнь больше 350 кг. Проблема приобретает серьёзный характер, и Уткин наблюдается у врачей.

Ранее блогерша Амма рассказала о серьёзных последствиях жиросжигающих инъекций. После жиросжигающих инъекций у 26-летней блогерши из Лос-Анджелеса Беатрис Амма диагностировали некроз тканей. Её тело покрылось многочисленными шрамами. Беатрис Амма в 2021 году обратилась в SPA-центр, где ей была предложена процедура для подтяжки фигуры за 800 долларов. В процедуру входили 60 уколов в живот, спину и руки жиросжигающим препаратом, который состоит из смеси витаминов и дезоксихолевой кислоты.

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#здоровье
#футбол
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Снова ты попал на ТВ: «Фабрика звёзд» вернётся на российские экраны
Канделаки: В новом сезоне ТНТ перезапустит «Фабрику звёзд» в новом формате
25 октября 2023, 23:34

Фото: iStock/d1sk

Телеканал ТНТ в нынешнем телевизионном сезоне запустит легендарное телешоу «Фабрика звёзд» в обновленном формате. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки на презентации программ нового сезона.
Проект получил название «Новая Фабрика звёзд», а кастинги для участия в нем начнутся по всей России уже 26 октября.

«Вы помните, что я говорила про музыку, и что мы не будем останавливаться на двух проектах. И мы не остановимся, кастинг уже идет — "Новая Фабрика звезд" на телеканале ТНТ», — сказала Канделаки. 

По её словам, российская музыкальная индустрия сегодня нуждается в перезагрузке. Раскрутка начинающих исполнителей через соцсети не идёт ни в какое сравнение с профессиональным подходом в этой области.

Первый выпуск «Фабрики звёзд» вышел на «Первом канале» в 2002 году. Шоу очень быстро стало популярным и подарило российской эстраде множество ныне звёздных исполнителей, среди которых Полина Гагарина, Тимати, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Пьер Нарцисс и другие. Телепроект выходил вплоть до 2007 года, а затем ненадолго вернулся на экраны в 2011–2012 годах.

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