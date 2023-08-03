Звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала

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Известный хирург Тимур Хайдаров покинул Россию в контексте конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими его в неудовлетворительной пластической операции. Он сообщил об этом у себя в социальных сетях.
Хайдаров заявил, что отправился в Грецию на отпуск вместе с семьей. Он подчеркнул, что поездка была запланирована заранее, и в подтверждение своих слов показал скриншоты бесед, где обсуждался отдых.
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Артем Кузьмин