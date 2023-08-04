11 мирных жителей погибли в ДНР под обстрелами ВСУ за минувшую неделю

Россия хочет вовлечь Белоруссию в конфликт с Украиной, готовя теракт на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявили в СБУ, где утверждают, что получили информацию сразу из нескольких источников, в том числе от пленного российского военного.