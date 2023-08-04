11 мирных жителей погибли в ДНР под обстрелами ВСУ за минувшую неделю

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За минувшую неделю по меньшей мере 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в своем Telegram-канале.
Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.
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