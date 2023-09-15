15 жителей Новой Каховки пострадали в результате обстрела ВСУ

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В результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 15 человек, сообщает региональный Минздрав в своем Telegram-канале.
«Пятнадцать человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны украинских националистов», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
Киевский режим нанес удар по мирному город в 9 утра 15 сентября. Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сброшенная на жилой квартал ракета была начинена поражающими элементами.
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