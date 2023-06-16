47-летний доброволец рассказал, как пришёл в Центр подготовки контрактников в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я каждый день езжу мимо центра. В планах давно было вернуться на службу, теперь решил, что пора. У меня 27 лет выслуги, могу продолжить, здоровье позволяет. Я связист, служил в ПВО. Опыт есть, навыки тоже. Дети уже взрослые, семья поддерживает», – рассказал доброволец.
«Пойду куда угодно командиром взвода, роты, начальником расчёта, – куда Родина позовёт», – отметил он.Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Центре отбора контрактников в Балашихе обучают самым современным технологиям.