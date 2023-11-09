80% участников СВО возвращаются на службу после ампутаций конечностей

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Более 80% участников СВО после ампутаций конечностей возвращаются в зону боевых действий. Такие данные привел начальник кафедры и физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен в рамках круглого стола.
«Свыше 80% пациентов (из числа участников СВО - ред.) с травматическими ампутациями конечностей сегодня после реабилитации и протезирования возвращаются к военной службе и продолжают ее», - заявил Ковлен.
Он подчеркнул, что такого не было ни при Великой Отечественной войне, ни при войне в Афганистане.
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Элина Позднякова