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Наемник с позывным «Буш» из интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о произволе своих командиров в интервью телеканалу ABC News. Мужчина добавил, что теперь опасается за свою жизнь.
«Факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно», — заявил «Буш» в эфире программы The World Today на радио ABC.По его словам, теперь он на 100% боится за свою жизнь, поскольку за разглашение информации о некомпетентности командиров ВСУ расправой угрожают не только украинцам, но и наемникам-иностранцам.
Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.
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