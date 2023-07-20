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ABC News: Австралийский наемник с риском для жизни сообщил о произволе командиров ВСУ

20 июля 2023, 07:00

Фото: iStock/breakermaximus

Наемник с позывным «Буш» из интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о произволе своих командиров в интервью телеканалу ABC News. Мужчина добавил, что теперь опасается за свою жизнь.
«Факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать. Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно», — заявил «Буш» в эфире программы The World Today на радио ABC.

По его словам, теперь он на 100% боится за свою жизнь, поскольку за разглашение информации о некомпетентности командиров ВСУ расправой угрожают не только украинцам, но и наемникам-иностранцам.


Также наемник отметил, что в ходе боевых действий видел много вещей, которые абсолютно неприемлемы даже с точки зрения бывалого военного.

Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.

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#наемники
#Австралия
#Украина
#ВСУ
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«Гуаньча»: Украина превратилась в ходячего мертвеца
20 июля 2023, 07:31

Фото: iStock/JARAMA

Украине падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку. Так считает военный обозреватель Чэнь Фэн, о чём написал на портале «Гуаньча».
По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны уже начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, который выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.

«Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец», — пишет Чэнь.

По его словам, желание Украины попасть в НАТО и попытаться вернуть Крым и Донбасс не входит в интересы альянса. Таким образом, Зеленский попал в тупик и пребывает в отчаянном положении.

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#Украина
#спецоперация
#Запад
#конфликт
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Сапер Рахматулла: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar
20 июля 2023, 07:18

Фото: iStock/Yurchello108

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять сельскохозяйственные БПЛА из-за истощения своих запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла.
Рахматулла отметил, что такие сельхоздроны, как правило, несут на себе по нескольку боеприпасов сразу, среди которых можно найти минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.

Все чаще такие БПЛА стали  встречаться (и сбиваться) российскими военными в районе Кинбурнской косы в Херсонской области Украины. Именно там был сбит один из последних принадлежащих ВСУ «Байрактаров».

Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#беспилотники
#ВСУ
#Bayraktar
#сельхоздроны
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Одесса и Николаев горят после ударов российской авиации
20 июля 2023, 06:12

Фото: iStock/Zeferli

Пожары начались после взрывов в Николаеве и Одессе. Об этом сообщили мэры этих украинских городов — Александр Сенкевич и Олег Кипер.
Мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram-каналео сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы. Командование украинских воздушных сил заявило об угрозе ударов со стороны российских БПЛА в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской областях.

В свою очередь,глава Одесской военной администрации Олег Кипер также сообщил, что в центре города зафиксированы пожары и разрушения. 

До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Воздушная тревога была при этом объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области
#Украина
#Одесса
#Николаев
#взрывы
#пожары
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«Суспильне»: В Сумах прозвучали взрывы и сработала ПВО
20 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/RoNeDya

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»). До этого, согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.
Позднее «Суспильне», ссылаясь на областную военную администрацию, уточнило, что взрывы в Сумах были следствием работы систем ПВО ​Украины.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных официальному Киеву районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Сумы
#Украина
#взрывы
#ПВО
#воздушная тревога
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Рогов сообщил об авиаударах по ВСУ на ореховском направлении
20 июля 2023, 01:40

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация нанесла удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении СВО в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», политик Владимир Рогов.
Согласно информации Рогова, в районе населенного пункта Работино нанесены мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов и техники противника. Тем самым ослаблены наступательные возможности ВСУ.

Политик сообщил, что украинских военных накрывают встречным шквальным огнем, не давая им возможности подобраться к первой линии обороны.

Ранее Владимир Рогов рассказал о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении: по его словам, «боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны». При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Владимир Рогов
#авиаудары
#ВСУ
#Запорожская область
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«Страна.ua»: Во Львове прогремел сильный взрыв
19 июля 2023, 22:35

Фото: iStock/RamonCast

В украинском городе Львов, расположенном в западной части страны, прозвучал мощный взрыв.
Во Львове прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее. 

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#взрыв
#Львов
#Украина
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Военный журналист Сладков предположил, когда ВС РФ освободят Харьков
19 июля 2023, 21:45

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Харьков может быть освобождён к осени. С таким заявлением выступил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Эксперт не отрицает, что это достаточно смелое предположение, однако оно сделано из Донбасса. Он задаётся вопросами: «Зачем же Украина так оперативно уходит из этого города? Зачем мы так «разминаем» оборону этого, изначально абсолютно русского города, ныне находящегося под контролем ВСУ?».

Он также отметил, что Киев признаёт превосходство ВС РФ на Купянском фронте. По его мнению, успехи российской армии на Краснолиманском направлении впечатляют.

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#СВО
#Харьков
#армияРоссии
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Украина будет усиливать северный участок границы из-за прибытия в Белоруссию ЧВК «Вагнер»
19 июля 2023, 20:01

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Украина укрепляет северные участки границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.
В Черниговской области на одном из направлений уже вырыто более 40 километров противотанковых рвов. Наев отметил, что украинская граница должна стать полностью непроходимой для сил неприятеля. Кроме рвов и окопов, оборудовано около 30 тысяч минных ловушек, заявил украинский военачальник телеканалу «Прямой».

Наев добавил, что для дополнительной защиты участки границы будут усилены невзрывными и взрывными ограждениями, которые станут неожиданными для противника. Причиной таких серьезных мер он назвал прибытие в Белоруссию наемников отряда «Вагнер».

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#украина
#граница
#укрепление
#вагнер
#рвы
#защита
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Военный инструктор из США Крамер признал, что потери среди украинских военных ужасающие
19 июля 2023, 19:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, обучающий солдат ВСУ в Киеве заявил, что потери среди украинских военных ужасающие.
По словам ветерана, поддержки со стороны западных кураторов со временем станет меньше. Об этом пишет журнал Newsweek.

​Крамер заявил, что по сведениям людей, которые работают в пункте приема раненых, количество ​жертв возросло в три раза по сравнению с ​несколькими месяцами ранее. Он назвал такие потери со стороны ВСУ ужасающими.

Ветеран также выразил сомнения в том, что когда-либо украинские силы смогут встать на ноги и вести боевые действия без большого количества потерь. 

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#ВСУ
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#США
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