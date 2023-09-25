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Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска

25 сентября 2023, 07:23
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Административное здание в центре Курска пострадало в результате атаки украинских беспилотников на город. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны России. Пострадавших среди мирного населения нет, уточнил Старовойт.


По его словам, еще один вражеский БПЛА упал в Курском районе. В частном доме выбило стекла. Глава региона отметил, что всем жителям, чьи дома были повреждены в результате атаки будет оказана помощь в восстановлении жилья.

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#беспилотник
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Над Крымом и Чёрным морем сбито четыре украинских БПЛА
25 сентября 2023, 07:46

Фото: iStock/aapsky

Над акваторией Чёрного моря и Крымом минувшей ночью сбито сразу четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты в небе над северо-западной частью акватории Черного моря, а также над Крымом. Уточняется, что отработали дежурные системы противовоздушной обороны.

Кроме того, минувшей ночью в небе над Суражский районом Брянской области сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

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#бпла
#здание
#пво
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Над Брянской областью сбиты два беспилотника
25 сентября 2023, 07:14

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью в небе над Суражский районом Брянской области сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, российские системы ПВО сбили сразу два вражеских беспилотника в небе над Суражским районом области. Глава подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал, также не зафиксировано разрушений на земле.

Богомаз отметил, что на месте происшествия работают все региональные оперативные и экстренные службы.

Также сообщается, что в Курске беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом. Он был сбит с использованием противовоздушной обороны.

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#жилой происшествия
#пво
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Истребители Су-34 нанесли удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ
Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении командные пункты и технику ВСУ
25 сентября 2023, 05:06

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Центрального военного округа выполнили удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами на направлении, связанном с Краснолиманом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации ведомства, применение управляемых авиационных боеприпасов позволило летчикам уничтожить укрепленные объекты и военную технику противника с высокой точностью, работая с большой высоты.

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#террористы
#сво
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В Вооруженных силах России появится новый тип бригад с учетом опыта спецоперации
«Известия»: в ВС России сформируют новый тип разведывательно-штурмовых бригад
25 сентября 2023, 03:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы России планируют внедрить новый вид бригад — разведывательно-штурмовые бригады. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Эти подразделения будут созданы с целью проведения штурмовых операций против укреплений противника и разведывательных миссий в его ближайшем тылу. Они будут включены в состав общевойсковых армий и новообразованных армейских корпусов.

Процесс формирования отдельных разведывательно-штурмовых бригад уже начат, учитывая опыт специальных военных операций, который выявил необходимость в появлении таких специализированных формирований для осуществления штурмовых действий.

Кроме того, такие подразделения будут снабжены танками, бронетехникой, артиллерией и беспилотниками. Бойцы будут обучены действовать в условиях ограниченной маневренности, таких как окопы и здания, и будут обладать навыками, сравнимыми с навыками спецназовцев.

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#россия
#армия
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
25 сентября 2023, 00:54

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, что подтверждается данными онлайн-карты, предоставленными украинским министерством цифровой трансформации.
Согласно информации онлайн-карты, сигнал тревоги был объявлен в западных областях Украины в 00:29 по местному времени (совпадает с московским временем).

Ранее сигнал тревоги сработал в Киеве в 00:14, а также в 00:11 в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины.

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#карты
#онлайн
#тревога
#всу
#воздушная тревога
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В Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения
Советник главы Крыма Крючков назвал фейком информацию об эвакуации населения
25 сентября 2023, 00:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о начале эвакуации населения в другие регионы России из-за предполагаемой военной угрозы. В своем Telegram-канале он назвал ее фейком.
«Это еще один случай распространения ложной информации и фейков со стороны наших противников. Нет ничего нового в этом. Мы хотим напомнить, что можно доверять только официальной информации, которая распространяется через СМИ и верифицированные официальные каналы», - подчеркнул он.
Крючков также призвал население быть бдительным и отписываться от неизвестных и подозрительных чатов. Он подчеркнул важность соблюдения информационной гигиены, чтобы избегать распространения ложных сведений и фейков.

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Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью

В Тульской области системы ПВО отразили атаку БПЛА
#сша
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#население
#удар
#пво
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Пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА над Брянской областью
Богомаз: пострадавших и разрушений нет после уничтожения БПЛА под Брянском
24 сентября 2023, 23:43

Фото: bryanskobl.ru

Губернатор Александр Богомаз заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата над Брянской областью не было пострадавших людей и разрушений.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский беспилотник.

«Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Благодаря усилиям сил ПВО Министерства обороны Российской Федерации, аппарат был уничтожен над районом Брянска. Важно отметить, что никто не пострадал, и не было нанесено ущерба объектам. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Мы выражаем благодарность нашим подразделениям ПВО за эффективное выполнение задачи!», — подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.
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#беспилотник
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#происшествия
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#пво
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Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Российский спецназ «Осман» уничтожает солдат ВСУ на Ореховском направлении
24 сентября 2023, 23:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы российского спецназа «Осман», находясь на Ореховском направлении в Запорожской области, обнаруживают и атакуют скопления украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на полученные видеоматериалы.
В первой части видео, которое снималось с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), видно, как украинские пехотинцы двигаются вдоль лесной зоны, стремясь приблизиться к укрытию. Российские бойцы, обнаружившие движение противника, передают координаты артиллерийским подразделениям и корректируют огонь ствольной артиллерии. Снаряды взрываются недалеко от украинских военных, нанося удар по группе противника.

На последующих кадрах, украинские военнослужащие ищут укрытие в блиндаже. Однако их укрытие также подвергается атаке и поражается огнем российской артиллерии. Затем, на других снимках, показано, как следующая группа пехоты углубляется в траншеи, но их движение также выявляется с воздуха и подвергается артиллерийскому удару. Снаряд взрывается непосредственно внутри траншеи.

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СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
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#бпла
#удар
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Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Минобороны: российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
24 сентября 2023, 23:23

Фото: istock / aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат украинского происхождения в воздушном пространстве над Брянской областью. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
«24 сентября 2023 года около 22:20 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Силами дежурных средств ПВО беспилотный летательный аппарат украинского происхождения был нейтрализован в воздушном пространстве над Брянской областью», — говорится в официальном заявлении.
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