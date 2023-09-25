Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска

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Административное здание в центре Курска пострадало в результате атаки украинских беспилотников на город. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны России. Пострадавших среди мирного населения нет, уточнил Старовойт.
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