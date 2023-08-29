Администрация посёлка Климово призвала местных жителей не покидать дома

Фото: Telegram-канал А. Богомаза
Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев обратился к местным жителям в связи с обстрелом посёлка Климово и призвал всех не покидать свои дома.
«Убедительная просьба оставаться дома и не посещать места массового скопления! Не игнорируйте данную информацию! В настоящее время еще небезопасно передвижение по улицам посёлка!» – написал Исаев в своем Telegram-канале.
Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.
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