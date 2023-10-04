Адмирал Бауэр: Запад исчерпал запасы вооружений для поставок Украине

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Страны Запада в скором времени исчерпают запасы вооружения, поставляемого Украине. Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Бауэр обратился к странам Запада, призвав их наращивать производство вооружения. Кроме того, он подчеркнул необходимость модернизации экономических систем государств, которые оказались не способны снабдить вооружением Украину во время конфликта.
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