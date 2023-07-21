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Адресный запрос на изготовление масксетей отработали волонтеры Подмосковья

21 июля 2023, 09:03

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В среду, 19 июля подмосковные волонтеры провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для неравнодушных жителей региона, готовых оказать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Волонтеры совместно с неравнодушными жителями региона сплели 15 маскировочных сетей, которые вскоре отправятся в зону специальной военной операции. Мероприятие проходило в рамках акции «Доброе дело», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Сейчас в Московской области мы проводим большую серию мероприятий по развитию добровольчества: это образовательные встречи, круглые столы для руководителей, интеллектуальные игры, и еще ― волонтерские акции, которых запланировано 11, в Балашихе прошла третья», ― рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.


Запрос поступил от солдат из Московской области, которые сейчас проходят боевое слаживание. Маскировочные сети бойцам нужны для укрытия пушек и блиндажей.

«На базе нашего центра в Балашихе в середине мая мы открыли цех по плетению сетей, в котором ежедневно трудятся 15-20 человек. За почти два месяца работы мы сплели около 100 маскировочных изделий общей площадью почти 2 000 квадратных метров», ― рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Руководитель центра подмосковных волонтеров сообщила, что планируется открытие третьего цеха по изготовлению маскировочных сетей.

Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье.

Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям.

Акция «Доброе дело» создана при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Списки необходимых вещей, продуктов, техники для нужд военнослужащих и мирных жителей новых регионов можно посмотреть на сайте. Там же можно отслеживать куда распределились средства, что закуплено и куда отправлено.

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Кадыров сообщил о том, что в Белгородскую область проникли «отморозки» из Украины
21 июля 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что в Белгородскую область с украинской стороны проникла «небольшая группа отморозков».
«Несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих», — написал Рамзан Кадыров в своём тг-канале.
По его словам, спецтранспорт сопровождали два бойца, у которых было только табельное оружие. Диверсанты открыли огонь по ним, а потом покинули российскую территорию, сообщил  глава Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о захвате в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецназа «Ахмат». По словам Кадырова это произошло под Артемовском (на Украине его называют Бахмутом), в районе населенного пункта Клещеевка.

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#Кадыров
#Белгородская область
#ВСУ
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Россия «выключила» украинские HIMARS
Военный эксперт Гэди: Россия отключила украинские HIMARS системами РЭБ
21 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что Россия нашла способ противостоять установкам HIMARS.
По словам эксперта, система HIMARS приобрели для украинских формирований мифический статус. ​Его слова приводит портал War Zone.

Гэди отметил, что российские системы РЭБ противостоят американским установкам и подавляют огонь. Он также выразил мнение, что американским системам РСЗО пришел конец, так как их принцип работы подобен HIMARS.

Военный эксперт обратил внимание на то, что способность РЭБ необходимо учитывать при следующих отправках ​вооружения на Украину. 

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#ВС РФ
#РЭБ
#Украина
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В Подмосковье приступили к подготовке сапёров для отправки в зону СВО
21 июля 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / Yaroslav Litun

Инженерные войска Вооружённых сил России проводят в Московской области специальную подготовку сапёров для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Подготовка сапёров проводится в современных общевойсковых костюмах разминирования ОВР-2-02. Они оснащены разными типами миноискателей. Методика обучения скорректирована с учётом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе спецоперации», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что получившие боевой опыт в ходе СВО инструкторы готовят российских военных на базе 66-го Межведомственного учебного методического центра в Красногорске.

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#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#спецоперация
#сапёры
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В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют
21 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/Astanin

В Николаевской области из-за жаркой погоды неаккуратным обращением с огнем загорелись минные поля, при этом идет детонация снарядов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», - сказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.

В сообщении говорится, что огонь возник из-за жаркой погоды, неосторожного обращения с огнём, а также преднамеренных поджогов.

Также накануне мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы.

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#Николаев
#Украина
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ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ
ВМФ нанес очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против России
21 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/vladj55

По информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

ВМФ России осуществил удары по объектам, где украинские формирования готовили террористические акты против РФ. Атака была осуществлена с помощью беспилотников. Российские подразделения выявили и ликвидировали десантно-штурмовой пункт бригады ВСУ. 

Минобороны РФ также сообщило о потерях со стороны военнослужащих Украины. За минувшие сутки ВМФ уничтожили около 30 военных и несколько единиц тяжелой техники противника. 

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#Минобороны РФ
#ВС РФ
#удары
#противник
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ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области
21 июля 2023, 13:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные успешно контратаковали ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорвать российскую оборону у сёл Урожайное и Старомайорское. При этом российская армия успешно отбивает атаки, находясь в активной обороне. Далее противник уничтожается в момент перегруппировки или отступает.

«А в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», - цитирует РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что ВСУ проводят перегруппировку личного состава после очередного провала своего контрнаступления на Ореховском участке.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит
21 июля 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин сказал, что западная техника даже в чём-то уступает советским машинам.
Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности заявил, что страны Запада наблюдают, как их техника, которую поставили Украине, в ходе контрнаступления успешно горит и уступает советскому вооружению.
 
«Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. Результатов украинского контрнаступления всё ещё не наблюдается», — заметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то, что российская военная техника вполне отвечает лучшим мировым стандартам, совсем не лишним будет изучение современных западных образцов, которые военные захватывают в качестве трофеев.

Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.

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#Путин
#техника
#Запад
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Военный медик рассказал, что в рядах ВСУ зреет недовольство
21 июля 2023, 12:37

Фото: istockphoto/JARAMA

Недовольство в рядах украинских военных может привести к общественным конфликтам в стране.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на военного медика ВСУ.

«Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — приводит слова медика издание.
По словам медика, если украинское правительство не внесёт изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это приведёт к конфликтам в Украине.

Украинские военные считают такое положение вещей несправедливым. Также в публикации сказано, что бойцы ВСУ морально и физически истощены. Некоторые из них уже год на передовой.

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#Украина
#СВО
#ВСУ
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Депутат Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных
21 июля 2023, 12:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных до 30 календарных дней. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поступает «огромное количество писем» от жен мобилизованных, в которых говорится о необходимости увеличения отпуска мобилизованных граждан.

«Считаю, что дополнительные два дня, которые мобилизованный военнослужащий может побыть дома с семьей, конечно, пойдут ему только на пользу», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.

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#СВО
#отпуск
#мобилизованные
#Госдума
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