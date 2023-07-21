Адресный запрос на изготовление масксетей отработали волонтеры Подмосковья

В среду, 19 июля подмосковные волонтеры провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для неравнодушных жителей региона, готовых оказать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Волонтеры совместно с неравнодушными жителями региона сплели 15 маскировочных сетей, которые вскоре отправятся в зону специальной военной операции. Мероприятие проходило в рамках акции «Доброе дело», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Сейчас в Московской области мы проводим большую серию мероприятий по развитию добровольчества: это образовательные встречи, круглые столы для руководителей, интеллектуальные игры, и еще ― волонтерские акции, которых запланировано 11, в Балашихе прошла третья», ― рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.



Запрос поступил от солдат из Московской области, которые сейчас проходят боевое слаживание. Маскировочные сети бойцам нужны для укрытия пушек и блиндажей.

«На базе нашего центра в Балашихе в середине мая мы открыли цех по плетению сетей, в котором ежедневно трудятся 15-20 человек. За почти два месяца работы мы сплели около 100 маскировочных изделий общей площадью почти 2 000 квадратных метров», ― рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Руководитель центра подмосковных волонтеров сообщила, что планируется открытие третьего цеха по изготовлению маскировочных сетей.

Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье.

Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям.

Акция «Доброе дело» создана при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Списки необходимых вещей, продуктов, техники для нужд военнослужащих и мирных жителей новых регионов можно посмотреть на сайте. Там же можно отслеживать куда распределились средства, что закуплено и куда отправлено.

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