Aftenposten: солдаты ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу

Фото: iStock/Tomas Ragina
Украинские военнослужащие пессимистично оценивают завершение летнего контрнаступления. Об этом сообщает Aftenposten.
По информации издания, многие солдаты называют противостояние на отдельных участках фронта «Украинским Вьетнамом».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ оказались не способны противостоять наступлению ВС РФ на передовой. Соскин отметил, что на данный момент на фронте для Киева складывается тупиковая ситуация. По словам бывшего советника Кучмы, ВСУ несут огромные потери в ходе попытки наступления.
Читайте также:
В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом
В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ую бригаду
«На фоне происходящего на фронте уже мало кто верит в оглушительную победу Украины. Реальность совершенно иная», — заявила фронтовой врач.
Читайте также:
В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом
В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ после удара России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ую бригаду
Екатерина Коршунова