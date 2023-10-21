«Агитируют несовершеннолетних»: В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ

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Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в рядах ВСУ сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, передает РИА Новости.
По словам Гагина, киевские власти в скором времени могут принять закон о мобилизации женщин. Он отметил, что это может привести к бунтам и недовольству среди населения.
Советник главы ДНР подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, так как несмотря на существующий кризис, у украинских войск все еще существуют резервы.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Украине могут начать всеобщую мобилизацию женщин. По его словам, в некоторых районах боевого соприкосновения уже замечали тела погибших девушек.
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Подполковник Марочко предупредил о мобилизации женщин на Украине
Советник главы ДНР подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, так как несмотря на существующий кризис, у украинских войск все еще существуют резервы.
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Подполковник Марочко предупредил о мобилизации женщин на Украине
Екатерина Коршунова