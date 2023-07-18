Аксенов: 28 украинских БПЛА ночью попытались атаковать Крым

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Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Крым с помощью 28 беспилотных летательных аппарата, атака успешно отбита российскими силами, девять вражеских БПЛА были сбиты, 19 – посажены с помощью РЭБ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.
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