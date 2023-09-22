Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

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Над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.
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Элина Позднякова