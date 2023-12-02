Аксенов обвинил Зеленского во лжи относительно Крыма

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Выступая перед студентами в городе Николаев, украинский президент Зеленский заявил, что Крым «очень ждет возвращения в состав Украины». Глава республики Сергей Аксенов назвал такие речи дешевым популизмом и просто враньем.
В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» глава региона согласился, что жители полуострова, конечно, не прочь будут увидеть Зеленского, когда его пленного привезут в Крым и будут показывать как некую диковинку.
Аксенов также добавил, что в настоящее время крымчанам и гостям республики ничего не угрожает. Кроме боевых частей ВС РФ, размещенных в Крыму, создано также народное ополчение, причем в короткие сроки его численность может быть удвоена. Руководитель региона рассказал, что ополченцы принимают участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи.
Кроме того, глава республики отметил, что отлаженная и усиленная система противовоздушной обороны позволяет жителям региона чувствовать себя спокойно и уверенно.
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Аксенов также добавил, что в настоящее время крымчанам и гостям республики ничего не угрожает. Кроме боевых частей ВС РФ, размещенных в Крыму, создано также народное ополчение, причем в короткие сроки его численность может быть удвоена. Руководитель региона рассказал, что ополченцы принимают участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи.
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Александр Бойцов