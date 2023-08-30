Аксенов: В Крыму сбита крылатая ракета

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В восточной части Крыма российской системой противовоздушной обороны сбита вражеская крылатая ракета. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие», - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.
Он также в очередной раз призвал все доверять только проверенным и официальным источникам информации.
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