Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.
Аксенов добавил, что отсутствие успеха в ходе украинского контрнаступления заключается в силе духа и воинского мастерства российских солдат.
Ранее колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.
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Аксенов добавил, что отсутствие успеха в ходе украинского контрнаступления заключается в силе духа и воинского мастерства российских солдат.
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