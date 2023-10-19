Активисты подмосковной МГЕР побывали в Донбассе с гуманитарной миссией

Фото: МГЕР МО
Активисты подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» побывали в Донецкой и Луганской народных республиках с гуманитарной миссией. Они доставили туда партию помощи для бойцов и жителей Донбасса, собранную в волонтёрском центре в Звёздного городка, сообщили в пресс-службе МГЕР.
В состав группы вошли депутат Совета депутатов Звёздного городка Анна Москатова, сотрудник «Дома космонавтов» Василий Сорокин и помощник депутата Госдумы Анна Легум.
Активисты встретились с мобилизованными в Луганске. Им передали маскировочные сети, стропы, окопные свечи, тёплую одежду и печи для обогрева. Бойцам было приятно получить посылки от близких.
Затем активисты отправились в Донецкую больницу. От имени депутата Госдумы Александра Толмачёва они передали Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению реанимационные мониторы и электрическую плиту.
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Активисты встретились с мобилизованными в Луганске. Им передали маскировочные сети, стропы, окопные свечи, тёплую одежду и печи для обогрева. Бойцам было приятно получить посылки от близких.
«Наш волонтёрский центр в Звёздном городке уже больше года помогает военнослужащим на передовой. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые вкладывают силы и душу в эту важную работу - собирают гумпомощь, формируют для отправки. Нам удалось подключить к доброму делу и предпринимателей региона», – сказала Москатова.Следующей остановкой был военный госпиталь в Рубежном. Сотрудникам вручили стиральную машину, лекарства, расходные материалы, предметы гигиены, спальные мешки и тёплую одежду.
Затем активисты отправились в Донецкую больницу. От имени депутата Госдумы Александра Толмачёва они передали Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению реанимационные мониторы и электрическую плиту.
«Мониторы пациента – необходимый для каждой больницы предмет оказания высокотехнологичной медицинской помощи, для спасения жизней. С Донецкой больницей мы сотрудничаем уже давно, доставляем препараты, оборудование, обогревающие одеяла, предметы гигиены. Для меня это очень важно», – отметил Толмачёв.Заключительным этапом гуманитарной миссии стал визит в школу села Вольное. Делегацию тепло встретили педагоги. За чашкой чая активисты обсудили с учителями воспитание школьников, перспективы сотрудничества. Шестиклассник Денис с проблемами со зрением получил от издательства «Просвещение» он получил комплект учебников. Остальным ученикам молодогвардейцы привезли канцелярские наборы.
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Лора Луганская