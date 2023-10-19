Активисты подмосковной МГЕР побывали в Донбассе с гуманитарной миссией

Активисты подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» побывали в Донецкой и Луганской народных республиках с гуманитарной миссией. Они доставили туда партию помощи для бойцов и жителей Донбасса, собранную в волонтёрском центре в Звёздного городка, сообщили в пресс-службе МГЕР.