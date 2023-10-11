Израильские военные и инструкторы начали массово покидать Украину

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Израильские военнослужащие и инструкторы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ или обучали их, массово покидают Украину и возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала.
Он также отметил, что военных из Израиля на Украине было очень много, а их уход может негативно повлиять на моральный дух ВСУ. Кроме того, Алаудинов предположил, что теперь Украина будет получать гораздо меньше вооружения от стран Запада.
«Она (Украина – ред.) уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план», — заключил командир «Ахмата».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные начали предпринимать определенные шаги для освобождения Авдеевки, они наступают с двух сторон, уничтожая большое число вражеских опорных пунктов.
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