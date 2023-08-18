Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления

Предприниматели Электростали вносят большой вклад в оснащение российских бойцов, участвующих в СВО, необходимым оборудованием. Об этом заявила председатель Центра помощи участникам спецоперации и членам их семей Алсу Булыгина. Она приняла участие во встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с общественниками городского округа.