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Безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и количество погибших военных постоянно увеличивается. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Алаудинов отметил, что количество потерь противника с каждым жнем продолжает только увеличиваться.
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