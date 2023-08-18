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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления

Алаудинов: Потери ВСУ с начала наступления превысили 40 тысяч
18 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступлении превысили 40 тысяч человек, и количество погибших военных постоянно увеличивается. Об этом заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

В эфире телеканала «Россия 1» он напомнил, что украинское наступление длится третий месяц. По его словам, противник не имеет успехов на линии боевого соприкосновения и похвастаться ВСУ нечем. Украинские подразделения потеряли десятки тысяч военных и более половины техники и вооружения, которые были предоставлены западными союзниками.

Алаудинов отметил, что количество потерь противника с каждым жнем продолжает только увеличиваться.

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В Испании заявили, что планы ВСУ по захвату российских городов провалились
Rebelión: Планы ВСУ по захвату российских городов провалились
18 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженным силам Украины не удалось захватить российские города в ходе контрнаступления, написал испанский журналист Пабло Хофре Леаль для издания Rebelión.
«Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города находящихся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось», - прокомментировал ситуацию Хофре Леаль.

Он также подчеркнул, что несмотря на колоссальную поддержку Запада, украинской армии не удалось прорваться даже через первую линию российской обороны. В то же время, они потеряли большую часть вооружения и техники. 

Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери. 54 единицы военной техники были потеряны ВСУ в битве за один небольшой населенный пункт.

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Два человека в ДНР погибли в результате детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих в ДНР погибли из-за детонации неразорвавшегося снаряда
18 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.

Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО, заявили в Foreign Policy. Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.

Напомним, соглашение о запрете использования кассетных снарядов было подписано в Осло 123 странами. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского
Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение
18 августа 2023, 14:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украина потеряет Одессу, если Владимир Зеленский не согласится признать военное поражение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своем YouTube-канале Judging Freedom.
«Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, у российской армии достаточно сил и ресурсов, чтобы продвигаться все дальше, в том числе до Одессы. ВСУ же не могут пробиться даже до первой линии российской обороны. 

При этом, уже сейчас Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.

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Воробьёв обсудил с общественниками Электростали помощь участникам СВО
18 августа 2023, 14:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприниматели Электростали вносят большой вклад в оснащение российских бойцов, участвующих в СВО, необходимым оборудованием. Об этом заявила председатель Центра помощи участникам спецоперации и членам их семей Алсу Булыгина. Она приняла участие во встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с общественниками городского округа.
«С самого начала мобилизации я возглавила центр. Мы наладили работы с семьями, нашим бойцам активно собираем и направляем помощь. У ребят, которые приходят в отпуск, есть запросы на покупку того или иного дорогостоящего оборудования. Практически на сто процентов мы всё отрабатываем», – поделилась Булыгина
Начальник управления по территориальной безопасности местной администрации Артём Чайковский в первые дни СВ ушёл на передовую добровольцем. Он поблагодарил губернатора за поддержку участников и ветеранов боевых действий, за программы реабилитации для вернувшихся из зоны спецоперации.
 
На встрече подняли вопрос оказания психологической помощи бойцам, которые возвращаются домой с передовой.
«Большое спасибо всему коллективу, который занимается этим. В «Ясенках» мы открыли реабилитационный центр. Он был до известных событий больше ориентирован на старшее поколение. Сейчас мы добавили реабилитацию. Делаем все необходимые тренажёры, строим бассейн, потому что реабилитация часто связана с водой», – отметил губернатор. 
В муниципалитете большое внимание уделяется ремонту объектов здравоохранения, рассказала заместитель главврача Электростальской центральной городской больницы по детству и родовспоможению, врач-педиатр Марина Мамошина. Она отметила, что за последнее время их больница изменилась.  
«Я работаю с прошлого века и видела разное состояние городской больницы. Хочу сказать огромное спасибо за перемены. Это и косметические, и капитальные ремонты. В максимально короткие сроки был закончен инфекционный корпус для размещения больных коронавирусом. Это позволило обеспечить лечение 3 тыс человек», – сказала Мамошина. 
По её словам, сейчас там размещены новые отделения. На первом этаже расположено геронтологическое. Начался капремонт бывшего детского соматического отделения, здание которого построили ещё в 1997 году. Медиков обеспечивают коммерческим и служебным жильём.  
 
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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
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#сво
#спецоперация
#реабилитация
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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
18 августа 2023, 14:30

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также сообщается, что в Запорожской области, на подконтрольных украинским военнослужащим территориям, была объявлена воздушная тревога. 

Официальные лица Украины и российское оборонное ведомство ситуацию не комментировали. 

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения. 

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#сми
#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
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ВСУ потеряли 54 единицы техники в битве за одно село
Bild: ВСУ продолжают стремительно терять западную технику
18 августа 2023, 13:57

Фото: iStock/Three Spots

Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери, пишет издание Bild.
«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании.

Эти 54 единицы военной техники были потеряны в битве за один небольшой населенный пункт.

Российская армия видит, что Украина несет невосполнимые потери, при этом, не добивается хоть сколько-нибудь значительных успехов. Таким образом, ВС РФ намеренно истощают запасы техники ВСУ, которые они не успевают заменять, заключили журналисты. 

Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава.

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#всу
#военная техника
#сво
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
18 августа 2023, 13:54

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины днём 18 августа объявили воздушную тревогу.
Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения. В 13:18 тревога прозвучала в Киеве, а к 13:22 тревогу объявили по всей стране.
 
Накануне, 17 августа, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также на всей территории Украины. Вчера период действия воздушной тревоги длился три минуты — с 19:09 до 19:12.

Ранее наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны. 

По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.

Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы.

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#всу
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#украина
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Генерал Фомин: украинский нацизм находится в авангарде войны Запада с Россией
18 августа 2023, 13:18

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что украинская неонацистская идеология находится в авангарде «цивилизационной войны», которую ведёт Запад против РФ. Об этом Фомин сообщил в рамках II Международного антифашистского конгресса.
По словам Фомина,  неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, которой способствует Запад. Он также отметил, что в стране открыто применяется символика фашизма, демонтируются памятники советским воинам, оскверняются их захоронения. 

Напомним, ранее на Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

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#памятники
#политика
#запад
#рогов
#украина
#спецоперация
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Американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ
ABC: Наемники из США рассказали об огромных потерях ВСУ
18 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/zabelin

Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, сообщает ABC News.
По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.  

Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы. 

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#сша
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