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Командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли более 40 тысяч военных убитыми в ходе своего контрнаступления.
«У врага огромные потери. Контрнаступление давно «забуксовало». Они сняли определенное количество сил и средств с разных направлений. Сюда перекинуты серьезные дополнительные силы. Есть иностранные формирования. Однако противник планомерно и масштабно уничтожается», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что находится со своими подразделениями в районе Клещеевки на протяжении двух месяцев. По его словам, украинское командование продолжает надеяться на положительный результат на поле боя, который можно было бы предоставить «западным хозяевам». Однако военный подчеркнул, что все эти попытки безрезультатны.
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Элина Позднякова