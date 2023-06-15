Алаудинов рассказал о планомерном продвижении спецназа «Ахмат» в Марьинке

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
По его словам, ВСУ пытаются активно сопротивляться, однако российские бойцы продолжают планомерно продвигаться в городской черте.
«Спецназ «Ахмат», 78 полк, 150 дивизия и сосед справа 5-я бригада ВС РФ делают свою работу слаженно. Где-то противник пытается контратаковать, но на нашем участке противника мы молотим так, что он забыл и о мысли наступать в нашем направлении», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что ВСУ пытается прорвать российскую оборону на некоторых участках, однако каждый раз «получает по зубам». Он призвал россиян не беспокоиться, подчеркнув, что все будет хорошо.
Алаудинов объяснил, что даже если противнику удастся кое-где прорваться, то в последующем там же он и будет уничтожен.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что скоро бойцы спецназа «Ахмат» совсем скоро освободят Марьинку, тогда ВСУ не смогу обстреливать Петровский район Донецка, так как он будет в недосягаемости для украинской артиллерии.