Алаудинов: Спецназ «Ахмат» активно пополняется бывшими бойцами ЧВК «Вагнер»

Украинские волонтёры предлагают военнослужащим ВСУ разные виды наркотиков, поэтому большое количество бойцов употребляют запрещённые вещества. Об этом рассказал пленный украинский военный Дмитрий Гирич, видео с которым опубликовало Минобороны РФ.По словам пленного, на Украине есть большое количество наркоторговцев, которые через волонтёров передают на фронт наркотические вещества, причём различных видов.В результате таких махинаций, на запрещённые вещества было подсажено большое количество военнослужащих ВСУ.Также Гирич рассказал, что командиры часто собирают с солдат деньги, которые якобы идут на закупку военных автомобилей и беспилотников. Однако потом военнослужащие видят дефицит этого оборудования и задаются вопросом, куда же на самом деле были затрачены их средства.Названо число украинских военных, сдавшихсяВ США раскрыли,На Украине обнаружили