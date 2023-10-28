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Алаудинов: Спецназ «Ахмат» активно пополняется бывшими бойцами ЧВК «Вагнер»

28 октября 2023, 15:30
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал командир чеченского военного формирования Апты Алаудинов.

Он сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» и раньше пополняли ряды спецназа, но это были единичные случаи. Сейчас же это явление приняло массовый характер. Алаудинов связывает это с тем, что многие командиры «музыкантов» захотели вступить в «Ахмат», а вслед за ними потянулись и рядовые бойцы.

Командир чеченского спецназа напомнил, что в ходе спецоперации его подразделению не раз случалось действовать по соседству с позициями, занимаемыми ЧВК «Вагнер». Алаудинов подчеркнул, что его солдаты всегда были уверены в своих «соседях», знали, что те не подведут и не отступят в трудную минуту, оголяя фланг. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что и к его подразделению бойцы ЧВК всегда относились с большим уважением. В заключение Апты Алаудинов назвал «музыкантов» настоящими мужчинами, воинами и патриотами.

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ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово
28 октября 2023, 15:08

Фото: istockphoto/specnaz-s

Военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировоградской области. В результате был уничтожен диспетчерско-командный пункт противника.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В сообщении ведомства указано, что огневое поражение нанесено командному пункту Воздушных сил Украины, в результате  чего он полностью уничтожен. Атака выполнялась с помощью комбинированного удара высокоточным оружием и беспилотных летательных аппаратов.

Всего за сутки, по данным российского оборонного ведомства, силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России в зоне СВО нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах.

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#сво
#всу
#атака
#рф
#служба
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Захарова прокомментировала атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС
МИД: БПЛА ВСУ, который атаковал Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов
28 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/Nordroden

Один из трёх беспилотников, которые 26 октября атаковали Курскую АЭС, упал на склад ядерных отходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Беспилотник, начинённый взрывчатым веществом, врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС. В результате столкновения были повреждены стены строения. Остальные БПЛА упали на несколько административных зданий станции. 

Предполагается, что в дронах использовались компоненты, которые Украине поставляют западные страны.

Захарова подчеркнула, что украинские власти своими действиями могли устроить настоящий взрыв, который спровоцировал бы ядерную катастрофу. Эта ситуация создала бы огромные проблемы для ряда стран. 

Также представитель российского МИД подчеркнула, что своими действиями Украина поставила себя в один ряд с мировыми террористическими организациями.

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#аэс
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#украина
#россия
#мид рф
#мария захарова
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Украина понесла серьёзные потери в бою на Запорожском направлении
Минобороны: Украина потеряла 80 бойцов и танк Leopard на Запорожском направлении
28 октября 2023, 14:08

Фото: iStock/aapsky

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Бригады ВСУ были уничтожены в районе Работино и у населённого пункта Вербовое в Запорожской области. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию для осуществления ударов.

 Отмечается, что в ходе боёв на Запорожском направлении российскими военными были уничтожены 80 представителей украинской армии, танк Leopard, поставленный Украине из Германии, а также американскую гаубицу M119.

Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, сколько времени потребуется, что полностью денацифицировать Украину по окончании спецоперации.Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#спецоперация
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Минометный расчет батальона «Скиф» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром
28 октября 2023, 13:43

Фото: istockphoto/Andi_Martin

Расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса «Скиф» (Барс-35) уничтожил колонну автомобилей ВСУ в районе Соледара. Об этом рассказал заместитель командира корпуса с позывным Струна.
По словам бойца, разведка обнаружила пять украинских автомобилей, следовавших вдоль фронтовой полосы. Минометчики первыми выстрелами сумели поразить головную машину, передает ТАСС. Затем, пока остальные автомобили пытались развернуться или объехать горящую машину, они также были уничтожены прицельным огнем. Съемки с БПЛА подтвердили, что все пять целей были успешно поражены, заключил российский воин.

По его словам, расчет миномета «Василек» работает круглосуточно, в дневное и ночное время. Бойцы всегда готовы отработать по целям, координаты которых определяются с помощью беспилотников. Миномет предназначен для уничтожения живой силы противника  и легкой техники, заключил боец.

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#всу
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Пленный боец ВСУ рассказал, как украинских военных снабжают наркотиками
Пленный Гирич: волонтёры снабжают украинских военных наркотиками на передовой
28 октября 2023, 11:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Украинские волонтёры предлагают военнослужащим ВСУ разные виды наркотиков, поэтому большое количество бойцов употребляют запрещённые вещества. Об этом рассказал пленный украинский военный Дмитрий Гирич, видео с которым опубликовало Минобороны РФ.
Украинские волонтёры предлагают военнослужащим ВСУ разные виды наркотиков, поэтому большое количество бойцов употребляют запрещённые вещества. Об этом рассказал пленный украинский военный Дмитрий Гирич, видео с которым опубликовало Минобороны РФ.

По словам пленного, на Украине есть большое количество наркоторговцев, которые через волонтёров передают на фронт наркотические вещества, причём различных видов. 

В результате таких махинаций, на запрещённые вещества было подсажено большое количество военнослужащих ВСУ. 

Также Гирич рассказал, что командиры часто собирают с солдат деньги, которые якобы идут на закупку военных автомобилей и беспилотников. Однако потом военнослужащие видят дефицит этого оборудования и задаются вопросом, куда же на самом деле были затрачены их средства.

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#украина
#всу
#наркотики
#военные
#минобороны рф
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МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Тульской и Орловской областью
28 октября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 28 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России. Украинские дроны были перехвачены над Тульской и Орловской областями.
По сообщению министерства обороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Орловской области. Кроме того, два дрона были обезврежены на подлете к Тульской области. Как отмечают в министерстве по региональной безопасности Тульской области, в результате перехвата двух БПЛА силами ПВО пострадавших и разрушений на территории региона нет.

Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

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#бпла
#режим
#рф
#пво
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Скотт Риттер: Войска РФ загнали ВСУ в ловушку под Донецком
28 октября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие поймали части ВСУ в ловушку в Донецкой области. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Gegenpol военный эксперт высказал мнение о том, что самое лучшее, что сейчас могут сделать украинцы, это отступить, чтобы сохранить жизни своих солдат. ВСУ необходимо создать новые оборонительные укрепления на новых рубежах, иначе они рискуют потерять важные территории. Риттер считает, что пока возможность отступления еще существует.

Экс-разведчик отмечает, что вместо того, чтобы уйти с опасных рубежей, ВСУ только подводят все новые резервы и теряют вследствие этого еще больше людей. Украина жертвует последними ресурсами, чтобы удержать позиции в Донецкой области. А такая тактика в конечном итоге обернулась стратегическим успехом России, заключил эксперт.

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Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за российских «Ланцетов»
28 октября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Польская самоходная артиллерийская установка Krab наиболее часто становится объектом атак дронов-камикадзе и жертвой артиллерийского огня. Особым проклятием для САУ стал российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3», удара боеголовки которого броня самоходки просто не выдерживает.
За время проведения спецоперации САУ Krab стала настоящим «антигероем» многочисленных видеороликов, выкладываемых в Сеть российскими военными, сообщает польское издание Interia. Стандартная броня гаубиц не выдерживает ударов «Ланцетов», и появляются эффектные кадры горящих самоходок, которые по своим боевым качествам являются все же достаточно эффективными.

Из-за этого украинским военным приходится вручную переделывать САУ, чтобы защитить их от атак российских беспилотников. Солдаты ВСУ приваривают на самоходки дополнительную защиту, напоминающую железную клетку. Это позволяет уберечь гаубицу от мгновенного разрушения брони и дает экипажу время эвакуироваться. Таким образом, жизнь САУ продлевается, хотя, как правило, ненадолго.

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#беспилотник
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Российские войска нанесли огневое поражение солдатам четырех бригад ВСУ
28 октября 2023, 08:31

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе четырех бригад ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
В разговоре с РИА Новости представитель Минобороны РФ сообщил, что российские подразделения при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации нанесли на этом участке комбинированные удары по частям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Скопления живой силы и техники противника были поражены в окрестностях населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Катериновка, Водяная, Золотая Нива, Урожайное и Саромайорское. За минувшую неделю на этом участке фронта ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, добавил Олег Чехов.

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#угледар
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