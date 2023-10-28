Алаудинов: Спецназ «Ахмат» активно пополняется бывшими бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: istockphoto/zabelin
Бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал командир чеченского военного формирования Апты Алаудинов.
Командир чеченского спецназа напомнил, что в ходе спецоперации его подразделению не раз случалось действовать по соседству с позициями, занимаемыми ЧВК «Вагнер». Алаудинов подчеркнул, что его солдаты всегда были уверены в своих «соседях», знали, что те не подведут и не отступят в трудную минуту, оголяя фланг. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что и к его подразделению бойцы ЧВК всегда относились с большим уважением. В заключение Апты Алаудинов назвал «музыкантов» настоящими мужчинами, воинами и патриотами.
Читайте также:
Боец «Ахмата» заявил, что «Кракен» и «Азов»* несут огромные потери под Кременной
Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом «Ахмат» в зоне СВО
Путин: Несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с ВС РФ
Александр Бойцов