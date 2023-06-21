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Западные страны испытывают на украинских бойцах биологические препараты
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины идет в бой под действием биологического оружия, разработанного в НАТО, сообщает «РИА Новости».
«Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко», - прокомментировал ситуацию Алаудинов.
По словам чеченского командира, как только действие препаратов проходит – украинские бойцы тут же приходят в себя и сдаются в плен. Он также отметил, что некоторые «более менее здравомыслящие командиры» уже сдаются в плен целыми отрядами.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
«Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко», - прокомментировал ситуацию Алаудинов.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
Евгения Парфентьева