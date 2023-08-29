Алаудинов: ВС РФ продавили оборону ВСУ в районе Клещеевки

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Российские военные минувшей ночью предприняли несколько контратак и смоги продвинуться на высоте в районе Клещеевки. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.
«Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 4-й бригады провели атаки небольшим группами. Одни отвлекали противника, атаковав в лоб», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
По его словам, другие группы зашли с тыла. Таким образом, противник оказался в окружении.
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Элина Позднякова