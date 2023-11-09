Алаудинов заявил об улучшении ситуации для ВС РФ на фронте

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил об улучшении ситуации на линии соприкосновения для ВС РФ.
«Ситуация на фронте заметно улучшилась. Подразделения Минобороны России по всей линии фронта потихоньку начали двигаться вперед. Противник это уже ощущает, начинает паниковать», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что чеченские бойцы продолжают выполнять поставленные задачи совместно с другими подразделениями. По его словам, спецназ «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса взяли в плен бойцов ВСУ и отбили несколько огневых точек противника.
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