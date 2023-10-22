Американская журналистка Моррис рассказала, на что обиделся Зеленский

Фото: Сайт Кремля
Журналистка из США Натали Моррис считает, что Зеленский обиделся на отсутствие внимания от западных политиков и прессы.
В эфире YouTube-канала Redacted журналистка Моррис поделилась мнением, что всего за неделю украинский президент Владимир Зеленский растерял свою популярность. Теперь западные политики и пресса не уделяют ему столько внимания, как раньше.
Моррис считает, что, надеясь вернуть себе былую славу и медийность, «парень в зеленой футболке» пошёл на отчаянные меры.
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«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара». Звезда Зеленского закатилась всего за неделю», – говорит журналистка.
«Просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения», – говорит Натали Моррис.В данный момент внимание мировой общественности приковано к эскалации палестино-израильского конфликта.
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Мария Фирсова