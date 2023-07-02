Американские наемники рассказали об ужасах боев на Украине

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Американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке, пишет Daily Beast.
«Самый плохой день в Афганистане или Ираке сравним с обычным днем в Украине», — рассказал наемник под псевдонимом Бам.Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.
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Артем Кузьмин