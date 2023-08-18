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Американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ

ABC: Наемники из США рассказали об огромных потерях ВСУ
18 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/zabelin

Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, сообщает ABC News.

По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.

Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы.

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#сша
#военные
#всу
#наемники
#тела
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Генерал Фомин: украинский нацизм находится в авангарде войны Запада с Россией
18 августа 2023, 13:18

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что украинская неонацистская идеология находится в авангарде «цивилизационной войны», которую ведёт Запад против РФ. Об этом Фомин сообщил в рамках II Международного антифашистского конгресса.
По словам Фомина,  неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, которой способствует Запад. Он также отметил, что в стране открыто применяется символика фашизма, демонтируются памятники советским воинам, оскверняются их захоронения. 

Напомним, ранее на Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

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#памятники
#политика
#запад
#рогов
#украина
#спецоперация
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В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов
18 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/SergeyPankratov

50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.
Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.
 
Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.
 
«Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование...», - говорится в сообщении.
Сергей Лепяхов проводил тренировки для сборной Новосибирской области с 2016 года и способствовал активному развитию самбо в регионе.

Ранее российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного. Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.

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#сво
#украина
#гибель
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Минобороны сообщило об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
18 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Naypong

Беспилотник ВСУ предпринял попытку ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье.
После работы средств ПВО он поменял траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной Москвы.
 
Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.
 
«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», - сказано в сообщении.
Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.

«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.

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#минобороны рф
#всу
#бпла
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Британия заключила контракты на 90 миллионов фунтов по поставке ВСУ систем ПВО
18 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/sgolovunin

Великобритания заключила 3 контракта на поставку Украине систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорится на сайте британского правительства.
Сообщается, что в один из контрактов входит контракт на сумму в 56 миллионов фунтов, который ранее был озвучен норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen. Согласно нему, Киеву будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon.

Отмечается, что подробности двух других контрактов не были озвучены. 

Напомним, Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет.

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В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

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#сша
#украина
#контракт
#днр
#всу
#полянский
#истребители
#спецоперация
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В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном
Гагин: Российские войска уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном
18 августа 2023, 09:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном. Об этом пишет агентство ТАСС.
Тяжелое вооружение ВС РФ уничтожило основные силы украинской группировки в Урожайном.  

По словам Гагина, перекинуть резервы на указанное направление у ВСУ не получается, так как российские военнослужащие осуществляют контроль за подъездом к населенному пункту. На подступах, артиллерия уничтожает личный состав противника, также затруднена логистика. Он также отметил большие потери противника при попытках прорвать оборону и добавил, что их количество увеличивается. 

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#минобороны рф
#контроль
#вкс
#вооружение
#сво
#всу
#вс рф
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На форуме «Армия-2023» показали дрон-разведчик «Шершень»
18 августа 2023, 07:10

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» гостям продемонстрировали новый беспилотный летательный аппарат «Шершень» — так называемый «летающий бинокль», который может успешно использоваться для воздушной и артиллерийской разведки в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов.
Изначально с помощью «Шершня» планировали с помощью инфразвукового оружия разгонять массовые мероприятия и протестные митинги, однако затем было принято решение использовать его как «летающий бинокль», то есть разведывательный дрон. Гексакоптер оснастили видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами

По словам Долгова, БПЛА еще требует доработки (в том числе касательно потенциального увеличения полезной нагрузки в виде инфразвука), однако уже сейчас можно сказать, что он успешно применяется в зоне СВО — сейчас там работают два аппарата такого класса.

«Шершень» может эксплуатироваться даже в неблагоприятных погодных условиях — от минус 20 до 40 градусов. Высота полета дрона — до 3 км, а предельная дальность полета — до 12 км. Дальность видеопередачи аппарата составляет 20 км. Максимальная масса полезной нагрузки — 3 кг.

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#армия
#форум
#дрон
#военная техника
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ВКС России восстановили экстренно севший в зоне СВО Ми-28
Российский отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет Ми-28
18 августа 2023, 07:06

Фото: iStock/zim286

Спасатели и инженеры ВКС РФ успешно восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который совершил аварийную посадку в зоне проведение СВО. Об этом пишет издание РИА Новости.
По информации агентства, разрушение лопастей вертолета стало причиной экстренной посадки. Находившиеся вблизи места приземления Ми-28 спасатели, охраняли вертолет до прибытия на место технического состава с необходимыми средствами для его ремонта.  

Инженерам ВКС РФ удалось произвести работы по замене лопастей без спецтехники. Ми-28 оказался снова приведен в действие, благодаря слаженной и оперативной работе. 

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#спасатели
#вкс
#вертолёт
#сво
#рф
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В Германии прошла тренировка солдат ВСУ на танках Leopard
«Известия»: В Германии провели тренировки солдат ВСУ на танках Leopard
18 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/Teka77

Германия провела с военнослужащими ВС Украины показательные занятия на танках Leopard. Об этом пишут «Известия».
Обучение украинских военных на тренировочном полигоне в Клице обычно держится в секрете, однако 17 августа туда были допущены телекамеры, рассказал корреспондент издания Виталий Чащухин.

«Мы очень мотивированы бороться за нашу родную страну, и это лучшее средство от страха», — поделился с журналистами украинский солдат.


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#танки
#обучение
#всу
#германия
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Минобороны РФ рассказало о подвиге младшего сержанта Шубина под минометным огнем ВСУ
18 августа 2023, 05:49

Фото: РИА Новости

Младший сержант российской арм Егор Шубин, находясь под минометным огнем противника, сумел совершить подвиг и определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со слов начальника пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова.
Будучи оператором расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады, младший сержант Шубин выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Во время одного из боев, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел со стороны ВСУ, Егору удалось лично определить координаты артиллерийских орудий украинской армии передать информацию на командный пункт.

Благодаря подвигу младшего сержанта все обнаруженные объекты ВСУ оказались успешно поражены.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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#подвиг
#минобороны рф
#всу
#вооружённые силы рф
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