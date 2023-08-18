Американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ

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Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, сообщает ABC News.
Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы.
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