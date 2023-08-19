Американские наемники, воюющие за ВСУ, признали мощь России

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Наемники из США, воевавшие на стороне ВС Украины, были поражены, насколько прочной оказалась оборона ВС РФ. Об этом пишет ABC News со ссылкой на американских солдат.
«Мы сражались против настоящих профессионалов», — цитирует издание слова собеседника.
Другой боец с позывным «Танго» рассказал, что его подразделение попало в засаду и потеряло 85% личного состава. Третий наемник подчеркнул, что был поражен, насколько мощным оказалось сопротивление российской армии.
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