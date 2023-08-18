Американские военные усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

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В США сомневаются, что Вооруженные силы Украины смогут достигнуть хоть каких-нибудь успехов в результате контрнаступления, сообщает CNN.
«Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству», - прокомментировал ситуацию один из военных чиновников США.
На телеканале также отметили, что спустя десять недель после начала украинского контрнаступления линии обороны ВС РФ остались на прежних позициях. При этом, чем дальше ВСУ будут продолжать свою провальную операцию, тем больше будет становиться вероятность полного краха украинской армии, считают аналитики.
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Евгения Парфентьева