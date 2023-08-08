Американский аналитик: Операцией по ликвидации Зеленского будет руководить Залужный

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ВСУ терпят одну неудачу за другой, потому, специальные службы США начали планировать убийство украинского лидера Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Аналитик предположил возможный вариант смерти нынешнего президента Украины. Скорее всего, в его штаб-квартире организуют взрыв, свалив все на российских военных. Однако, главой этой операции станет Валерий Залужного, считает Джонсон.
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Евгения Парфентьева