Американский экс-разведчик высказался о территориальных уступках Украины

Министерство обороны США с нетерпением ожидает прихода зимы, в надежде на снижение интенсивности военных действий на Украине. Это позволит увеличить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции для удовлетворения «огромных» потребностей Киева, сообщает New York Times, ссылаясь на источники в оборонных кругах и экспертное сообщество.