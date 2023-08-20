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ВСУ утратили свою боевую способность, и украинский конфликт приближается к завершению. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью телеканалу Daily Planet.
«Украинцы уже не способны сформировать достаточно сильную боевую мощь для активных действий или продвижения вперед. Мы видим последние этапы этого конфликта, и я уверен, что Украина потеряет свою боевую эффективность к концу лета или началу осени», — заявил Риттер.Он подчеркнул, что российская армия добилась впечатляющих успехов на Купянском направлении, и что в ближайшее время от России ожидаются успехи на различных участках фронта.
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