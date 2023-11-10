Американский эксперт Дор раскрыл, как поменяются границы Украины

Фото: istockphoto/JARAMA
По мнению политического обозревателя Джимми Дора, Крым и новые территории останутся российскими после конфликта.
Об этом он рассказал в эфире своего шоу на YouTube.
По его мнению, западные страны уже упустили свой шанс прекратить конфликт. Теперь Украина может стать меньше.
Герой РФ Липовой: Попытки ВСУ начать наступление зимой обернутся провалом
Пленный боец ВСУ рассказал о большом количестве бывших заключенных в своем подразделении
«Убивают животных фосфором»: новости СВО, причина паники ВСУ на фронте
«Теперь им приходится умолять Россию прекратить войну. И вместо того, чтобы закончить войну, когда Россия была готова, теперь конфликт закончится именно так, как мы говорили. Он закончится на условиях России. Именно так. И Россия сохранит Крым, Донбасс, 20% территории, которую хотела освободить, и сохранит прямой выход к морю», — считает Джимми Дор.
«И это обошлось нам почти в пару сотен миллиардов долларов», — сказал в заключении Дор.Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в случае, если ВСУ предпримут попытки зимнего наступления, то оно окажется провальным.
«Если ВСУ предпримут новую попытку начать крупномасштабное, заведомо провальное зимнее наступление, то закончится оно только потерей техники, личного состава и имиджа, как минувшим летом», — объяснил Липовой.Читайте также:
Герой РФ Липовой: Попытки ВСУ начать наступление зимой обернутся провалом
Пленный боец ВСУ рассказал о большом количестве бывших заключенных в своем подразделении
«Убивают животных фосфором»: новости СВО, причина паники ВСУ на фронте
Мария Фирсова