Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам для Су-57

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Американский военный эксперт Гай Маккардл прокомментировал способности мини-дронов ВС России. Об этом пишет Newsweek.
«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. По идее, запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — цитирует издание слова собеседника.
Маккардл рассказал, что, впервые прочитав материалы о российских мини-дронах, вспомнил про «Звездные войны». Однако позже специалист узнал о разработке похожего проекта и Соединёнными Штатами, поэтому изменил своё мнение и счёл такое заявление правдоподобным.
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