Американский наемник назвал дату следующего наступления ВСУ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Вооруженные силы Украины планируют наступление летом 2024 года, заявил американский наемник Мэттью Вандайк в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», - прокомментировал ситуацию Вандайк.
Наемник также отметил российские укрепрайоны, которые крайне сильно замедляют темпы украинского контрнаступления.
Читайте также:
МВД Австрии заявило, что не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста
Military Watch: Российские «Корнеты» поражали все основные западные танки
Экс-разведчик Риттер: Боевая сплоченность ВСУ даёт трещины в районе Купянска
Евгения Парфентьева