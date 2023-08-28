Американский эксперт предупредил, что США могут ввести свои войска на территорию Украины

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Когда Вооруженные силы Украины потерпят окончательное поражение, Вашингтон может ввести свои войска на территорию Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Я не устаю предупреждать о том, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Страх эксперта заключается в полном непонимании американских властей в реальном положении дел на Украине. При крахе ВСУ, они могут захотеть ввести свои войска на Украину, что приведет к крайне печальным последствиям.
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Евгения Парфентьева