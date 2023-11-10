Американский эксперт призвал бойцов ВСУ достать пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским

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Генералы Вооруженных сил Украины должны взяться за пистолеты и сделать что-нибудь с президентом Владимиром Зеленским, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media.
«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента», - посоветовал Риттер.
По мнению бывшего разведчика, отсутствие Зеленского во главе украинского правительства не только спасёт огромное количество жизней, но и позволит стране сохранить те территории, которые пока у неё остались.
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