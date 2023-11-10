Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Американский эксперт призвал бойцов ВСУ достать пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским

Американский эксперт призвал бойцов ВСУ достать пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским

Риттер: Бойцы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы не потерять территории
10 ноября 2023, 17:24
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Генералы Вооруженных сил Украины должны взяться за пистолеты и сделать что-нибудь с президентом Владимиром Зеленским, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media.
«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента», - посоветовал Риттер.

По мнению бывшего разведчика, отсутствие Зеленского во главе украинского правительства не только спасёт огромное количество жизней, но и позволит стране сохранить те территории, которые пока у неё остались.


Ранее Риттер заявил, что Украина рискует потерять ещё 20 процентов территорий, если продолжит вооруженный конфликт с Россией.

Читайте также:

Риттер: Украина потеряет ещё 20 процентов территорий, если продолжит воевать

ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области

«Первый в мире»: Российские истребители не оставили Украине ни одного шанса
#владимир зеленский
#украина
#всу
#пистолет
#сво
#президент
Читайте нас в
Пушилин: ВС РФ делают все, чтобы постановить обстрелы Донецка из Авдеевки
10 ноября 2023, 18:29

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия делает все, чтобы прекратить обстрела мирного населения из Авдеевки.
Он объяснил, что при неудачах на поле боя ВСУ отыгрываются на гражданском населении. Пушилин объяснил, что украинских военных необходимо отодвинуть как можно дальше, чтобы лишить их возможности обстреливать Донецк.

«К сожалению, из районов Авдеевки противник имеет возможность применять артиллерийское вооружение для обстрелов Донецка, Ясиноватой, Макеевки. Конечно же, это нужно в кратчайшие сроки прекратить», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что для этого российская армия делает все возможное.

Глава ДНР также отметил, что при последнем обстреле Донецка со стороны ВСУ было задействовано высокоточное оружие. При этом его применение всегда обсуждается со странами Запада и США, Таким образом, по словам Пушилина, Америка является прямым соучастником совершенного преступления.

Читайте также:

Украинские войска выпустили как минимум две ракеты по больнице в Донецке

Политолог Баширов назвал цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка

СЦКК: Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до 20 человек
#россия
#вооружение
#днр
#всу
#донецк
#ракеты
#пушилин
Читайте нас в
Столтенберг уверен, что страны НАТО продолжат помощь Украине
Столтенберг: оказывать военную помощь Украине в интересах стран НАТО
10 ноября 2023, 17:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку «обещали». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.
Генсек НАТО также отметил, что продолжать оказывать военную помощь Киеву необходимо исходя из собственных интересов Североатлантического альянса. 

Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ продемонстрировали всему миру неэффективность вооружений США и стран-участниц НАТО. Таким образом, эксперт выразил уверенность в том, что неправильное использование западной техники украинскими военными продемонстрировало уязвимость США. 

Ранее попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил РИА Новости, что бригады украинских войск, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа.

Читайте также:

Украина нанесла удар по репутации НАТО

Пленный боец ВСУ рассказал, почему мобилизованным не дают оружие НАТО

Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта
#сша
#эксперт
#помощь
#оружие
#украина
#нато
#всу
#удар
Читайте нас в
Беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
10 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области силами противовоздушной обороны пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

 Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Брянский губернатор также поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

10 ноября в Орловской области российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат, никто из местных жителей не пострадал.

Читайте также:

При обстреле курского села Козино повреждены два дома и промышленное предприятие

ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области

РИА Новости: боевики «Азова»* обманом убеждают пенсионерок поджигать военкоматы
#губернатор
#рф
#пво
#бпла
#брянская область
#обстрел
#всу
Читайте нас в
Пленный боец ВСУ рассказал, почему мобилизованным не дают оружие НАТО
Пленный: мобилизованным ВСУ не дают оружие и технику НАТО из опасений мятежа
10 ноября 2023, 16:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил, что бригады украинских войск, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа. Об этом сообщает РИА Новости.
Пленный отметил, что части и соединения, в которых большое количество мобилизованных военных, негативно относятся к власти среди личного состава, по причине того, что военнослужащих регулярно обманывают о ходе боевых действий. Кузьмич подчеркнул, что вранье со стороны командования ВСУ «надоело каждому».

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса.

Читайте также:

Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта

Зеленского предупредили о скорой катастрофе

В ВСУ сообщили, что пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе
#украина
#обучение
#всу
#солдаты
#оружие
#нато
Читайте нас в
При обстреле курского села Козино повреждены два дома и промышленное предприятие
Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Козино, повреждены два частных дома
10 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинская сторона обстреляла село Козино в Курской области, никто из местных жителей не пострадал. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, а также окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что повреждения получили два автомобиля. Старовойт подчеркнул, что жителям повреждённых домов и машин окажут помощь для восстановления пострадавшего имущества.

Кроме того, губернатор региона рассказал, что один из украинских снарядов попал в одно из зданий на территории промышленного предприятия. После этого на крыше начался пожар. На место оперативно выехала пожарная служба.

При этом, по данным Mash, от украинского обстрела пострадал спиртзавод «Козинский».

Читайте также:

При обстреле ВСУ Белгородской области разрушены пять домов

Мэр Кулёмзин: При обстреле Донецка ВСУ пострадали не менее шести человек

ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области
#губернатор
#помощь
#пожар
#село
#служба
#обстрел
Читайте нас в
ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области
10 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины атаковали спиртзавод «Козинский» в Курской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в результате обстрела на спиртзаводе загорелась крыша.

Помимо этого, в селе Козино повреждены окна и двери близлежащих домов. Пострадали и припаркованные рядом с предприятием автомобили. 

8 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удары сразу по трём районам Курской области. По селу Успеновка Кореневского района было зафиксированы 4 прилёта. Под атаку также попали территории Рыльского района и селу Горналь Суджанского района. 

К счастью, в результате последних атак никто не пострадал.

Читайте также: 

Американский эксперт раскрыл, сколько ещё процентов территории лишится Украина

«Забег на сто метров»: Ермак сравнил СВО с физкультурой

«Первый в мире»: Российские истребители не оставили Украине ни одного шанса
#крыша
#завод
#всу
#сво
#пожар
Читайте нас в
«Искупил кровью»: за что Путин помиловал убийцу студентки, задушенную после истязаний
Песков: осужденные искупают преступления кровью на поле боя
10 ноября 2023, 15:55

Фото: сайт Кремля

В России помилован мужчина, жестоко расправившийся со своей бывшей возлюбленной. Приговоренного к 17 годам заключения убийцу, отпустили на свободу спустя год за участие в СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится преступник в настоящее время, и что о его помиловании сказали в Кремле.

Убийство Веры Пехтелевой в Кемерово


23-летнюю Веру Пехтелеву жестоко убил ее бывший парень Владислав Канюс. В январе 2020 года экс-возлюбленный россиянки узнал о ее новых отношениях, когда она приехала к нему забрать свои вещи. Мужчина стал избивать девушку подручными предметами, резать ножом, а затем задушил проводом от утюга. На теле жертвы было обнаружено более 100 ран и ушибов. Канюс издевался над девушкой около шести часов. Перед смертью он ее изнасиловал.

Соседи слышали громкие крики Пехтелевой и пытались вызвать полицию семь раз, однако правоохранители не реагировали на звонки очевидцев. Позже следствие установило, что трое диспетчеров Дежурной части не передали информацию о произошедшем оперативным нарядам, а полицейские не отреагировали на заявления о возможном преступлении. Сотрудники МВД получили условные сроки за халатность, которая повлекла смерть человека.

Убийца девушки в 2022 году был осуждён Кемеровским областным судом к 17 годам лишения свободы. 27.04.2023 Канюс был помилован и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.


Осужденного за убийство студентки Пехтелевой Канюса помиловали за участие в СВО

 
После того, как родители убитой девушки узнали о помиловании мужчины, они направили запрос в Ростовскую прокуратуру, чтобы узнать о его местонахождении. Однако в надзорном ведомстве сообщили только то, что 28.04.2023 года он был из колонии освобожден, судимость с него была снята.

Мать Веры Пехтелевой сообщила журналистам, что после указа о помиловании, Канюс должен был убыть в распоряжение ГУ ФСИН по Ростовской области, однако его там не оказалось. Через несколько месяцев, убитая горем мать увидела фотографии, на которых Канюс позировал в камуфляже с оружием в руках. Оказалось, что он находится в зоне проведения спецоперации. 

Песков назвал российских военкоров героями
Песков назвал российских военкоров героями

В Кремле объяснили помилование убийцы Веры Пехтелевой

Помилование преступника, который жестоко расправился с молодой девушкой, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он заявил, что глава государства помиловал Канюса, потому что мужчина искупил свою вину на СВО.

По его словам, для помилования существует определенная процедура, к которой можно прийти двумя путями.

«Для помилования существует определенная процедура. Это признание вины, решение на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы предоставляются президенту. Это один путь. Есть второй — когда они искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Все, что могу сказать по этому случаю», — заявил Песков. 
Читайте также:

Песков прокомментировал помилование участника СВО, осужденного за убийство студентки

Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования конфликта на Украине

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
#убийство
#мвд
#смерть
#кемерово
#следствие
#полицейские
#дмитрий песков
#сво
#рф
#суд
Читайте нас в
РИА Новости: боевики «Азова»* обманом убеждают пенсионерок поджигать военкоматы
10 ноября 2023, 15:55

Фото: iStock/DarthArt

Боевики «Азова»* обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале — установлены три новые эпизода. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что удалось установить жительниц Урала, которых мошенники обрабатывали по ранее использованным алгоритмам. Как стало известно, обработка происходит с помощью отдельного тербатальона «Кракен», который был сформирован из террористов «Азова»*.

Отмечается, что злоумышленники убеждают пенсионеров через интернет-мессенджер. Необходимость такого поступка мошенники объясняют нахождением преступников в здании военкомата.

Ранее сообщалось, что 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам.

Читайте также:

Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам

В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ

В ВСУ сообщили, что пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе

* Запрещенная в России террористическая организация
#мошенники
#интернет
#пенсионер
#обучение
#обработка
#всу
#зеленский
#военкомат
Читайте нас в
Американский эксперт раскрыл, сколько ещё процентов территории лишится Украина
Риттер: Украина потеряет ещё 20 процентов территорий, если продолжит воевать
10 ноября 2023, 15:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина рискует потерять ещё 20 процентов территорий, если продолжит вооруженный конфликт с Россией, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для канала Kim Iversen.
«Если вы (ВСУ) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Бывший разведчик считает, что самым выгодным решением для Украины в настоящий момент было бы заключение мирного соглашения с Россией. 

Ранее Риттер также заявил, что Вооруженным силам Украины придётся принять капитуляцию на условиях России. По словам бывшего разведчика, Украина уже упустила свой шанс на мирные переговоры с Россией. К тому же, западные союзники никак не смогут помочь Киеву, поскольку их мнение никто не станет учитывать.

Читайте также: 

«Безоговорочная капитуляция»: Американский разведчик предсказал исход для ВСУ

«Забег на сто метров»: Ермак сравнил СВО с физкультурой

«Первый в мире»: Российские истребители не оставили Украине ни одного шанса
#конфликт
#соглашения
#одесса
#всу
#николаев
#Харьков
#сво
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф